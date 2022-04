Tomate acertou com o Botafogo - Divulgação

Tomate acertou com o BotafogoDivulgação

Publicado 16/04/2022 13:34

Rio - Um dos destaques da última Copinha, o goleiro Tomate, enfim, assinou com o Botafogo na última semana. Em entrevista ao jornalista Jorge Nicola, o jogador revelou como foi sua expectativa antes de sacramentar sua ida para o Glorioso.

"Deixei nas mãos do meu empresário, que sempre pediu para que eu confiasse nele e eu confiei. Sou ser humano, tive medo de não dar mais certo, mas fiquei me preparando na academia, treinando… Gerava um pouco de ansiedade, claro, ficava falando com meu empresário, eu queria postar logo, mas segurava até que tudo corresse bem", afirmou Tomate.

"Estou me sentindo muito feliz, é uma conquista. Deus abençoou. Agradeço a todos, à imprensa também, que me abraçou de uma forma muito natural. É uma conquista na minha vida, é o primeiro passo de muitos. Estou chegando com muita disposição, dando meu melhor nos treinos, fazendo de tudo para que eu possa honrar a camisa do Botafogo", completou.

Tomate se destacou na Copinha pelo Andirá (AC) após grande atuação contra o Atlético-MG. Na ocasião, após fazer grandes defesas na partida, ele foi substituído antes das cobranças de pênalti e acabou gerando comoção na Internet.