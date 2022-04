Elenco do Botafogo em atividade no campo principal do Estádio Nilton Santos - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Elenco do Botafogo em atividade no campo principal do Estádio Nilton SantosFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 14/04/2022 18:00

Rio - A partir da próxima sexta-feira (15), a imprensa estará autorizada a fazer a cobertura dos treinamentos do Botafogo presencialmente, no CT do Espaço Lonier. Os jornalistas haviam sido afastados no começo de 2020, por conta do início da pandemia da Covid-19.

No entanto, a forma com que a imprensa irá acompanhar os treinos do Glorioso será diferente dos demais clubes cariocas. Enquanto no Flamengo, no Fluminense e no Vasco os jornalistas possuem acesso aos treinos diariamente, o Botafogo irá liberar o acesso da imprensa apenas uma vez por semana.

No treinamento desta sexta-feira, os profissionais de comunicação irão acompanhar os quinze minutos iniciais das atividades, além de poderem participar da entrevista coletiva que, nesta semana, será feita pelo volante Luís Oyama.