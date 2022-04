Victor Cuesta chega ao Botafogo por empréstimo até o fim do ano - Vítor Silva/Botafogo

Victor Cuesta chega ao Botafogo por empréstimo até o fim do anoVítor Silva/Botafogo

Publicado 14/04/2022 16:55

Contratado por empréstimo até o fim do ano, Victor Cuesta chega ao Botafogo querendo reencontrar o bom futebol, o que não aconteceu no Internacional em 2021 e 2022. Uma das 11 contratações do Glorioso para o Brasileirão, o argentino disputará uma vaga na zaga com Philipe Sampaio, Kanu e Carli, mas espera voltar ao nível de outros anos.

"Fisicamente estou muito bem, sou um trabalhador, sempre procuro fazer meu melhor. Claro que esse 2022 tenho que reconhecer que não comecei da melhor maneira, mas estou aqui para voltar a ser o Cuesta de 2017, 2018, 2019, 2020 e parte de 2021 também", afirmou.



O zagueiro de 33 anos elogiou o novo projeto do Botafogo desde a chegada de John Textor e admitiu que foi um dos motivos de convencê-lo a se transferir. Entretanto, Cuesta pediu paciência aos torcedores e acredita que os resultados virão a longo prazo.



"O futebol sul-americano está um pouco 'chato' porque só serve ganhar, ganhar, ganhar… É claro que é o mais importante, mas às vezes há ideias, projetos que demora-se a adaptar e a colher os frutos. É um projeto interessante, está sendo montado um elenco competitivo, forte, melhorando as estruturas. Quando me ligaram não tive dúvida de participar desse projeto e espero estar à altura. Peço paciência à torcida, apoio, porque estamos no caminho certo. Temos um elenco competitivo, um grupo bom, e com um treinador muito bom também", completou.