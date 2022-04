Michael - Foto: Divulgação/Al-Hilal

Michael Foto: Divulgação/Al-Hilal

Publicado 13/04/2022 17:30

Rio - Em busca de reforços para o ataque para a disputa do Brasileiro e da Copa do Brasil, o Botafogo teria tentado um ex-jogador do Flamengo. De acordo com informações do jornalista André Hernan, o Glorioso ofereceu 6 milhões de euros (R$ 30,3 milhões na atual cotação) por 50% dos direitos econômicos do atacante Michael, que foi vendido recentemente ao Al Hilal, da Arábia Saudita.

Apesar do interesse alvinegro, o clube árabe não teria interesse de abrir negociação pelo brasileiro. Michael foi comprado recentemente e o Al Hilal desembolsou 7,6 milhões de euros (R$ 45,6 milhões na ocasião) para tirar o atacante do Flamengo. Michael tem contrato com o jogador até junho de 2025.

Considerado a revelação do Brasileirão de 2019, Michael chegou ao Flamengo no ano seguinte. Após uma temporada de muitas críticas, o atacante, de 26 anos, viveu um 2021 totalmente diferente no Rubro-Negro. Ele entrou em campo em 61 partidas, fez 19 gols e deu 10 assistências.