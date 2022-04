Fernandinho - AFP

Publicado 13/04/2022 16:00

Rio - O Botafogo fez investimentos para reforçar o elenco para o Brasileiro. No entanto, uma grande estrela do futebol mundial poderá desembarcar em breve no clube carioca. De acordo com informações do perfil "Transfer24hr", o Glorioso teria interesse no meia Fernandinho, do Manchester City.

A contratação seria um desejo de John Textor para fortalecer o elenco alvinegro. Fernandinho, de 36 anos, tem contrato com o clube inglês até o meio de 2022 e já avisou que não irá renovar. O Athletico-PR aparece como principal rival do Botafogo pelo volante.

O veterano conta com a simpatia de Pep Guardiola que se surpreendeu com a decisão do brasileiro de deixar o clube inglês. Fernandinho disputou as duas últimas Copas do Mundo com a camisa da seleção brasileira.