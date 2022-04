John Textor - Vito Silva / Botafogo

Rio - O Botafogo anunciou de forma oficial na manhã desta quarta-feira a contratação de mais um reforço. O atacante Gustavo Sauer, de 28 anos, que estava no futebol português assinou contrato de três temporadas e é aguardado nos próximos dias para se apresentar ao clube carioca.

Ufa, foi por pouco! Agora sim…atacante Gustavo Sauer é mais uma contratação do Fogão! Seja bem-vindo ao Glorioso Botafogo #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/zkj1mtVQbx — Botafogo F.R. (@Botafogo) April 13, 2022

Para contratar o jogador junto ao Boavista, o Botafogo desembolsou cerca de R$ 10 milhões. Gustavo Sauer vive bom momento no clube português nesta temporada. Em 31 jogos, o atacante marcou 10 gols e deu sete assistências na temporada. No total, Sauer atuou em 105 partidas por lá.

Nascido em Joinville, Santa Catarina, Gustavo Sauer começou a carreira no clube da cidade, teve rápida passagem pela futebol da Armênia em 2015 e voltou para defender Metropolitano e Paraná, no Brasil. Depois, continuou a carreira internacional com passagens pela Coreia do Sul e pela Bulgária antes de chegar ao Boavista, de Portugal.