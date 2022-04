Daniel Cruz atuou em 11 jogos pelo Athletico-PR e marcou um gol - Reprodução: Daniel Cruz/Instagram

Publicado 12/04/2022 15:16

Rio - O Botafogo acertou a contratação de mais um atacante para a temporada. Daniel Cruz, do Athletico-PR, chega por empréstimo ao Alvinegro até o fim de 2022, de acordo com a jornalista Monique Vilela, setorista do clube paranaense.

Com chegada prevista para ainda nesta terça-feira (12), o atleta será registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. E, segundo o jornalista Thiago Franklin, setorista do Botafogo, Daniel Cruz está certo com o clube, contudo chega para reforçar o elenco do 'time B', projetado por John Textor e apoiado por Luís Castro. Mesmo assim, ele pode ser inserido, ao decorrer com o tempo, à equipe principal.

Revelado pelo Bahia, o atacante de 21 anos fez toda sua base no time baiano, onde era considerado promessa. Porém, ele não renovou com o clube e saiu em 2021 para o sub-20 do Athletico-PR, mesmo já tendo atuado como profissional no Bahia. Ele jogou o total de 11 partidas pelo Furacão e marcou um gol.