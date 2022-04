Victor Cuesta é o novo reforço do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 12/04/2022 18:31

Rio - O Botafogo anunciou oficialmente nesta terça-feira a contratação do zagueiro Victor Cuesta, do Internacional. O argentino, de 33 anos, assinou com o Glorioso por empréstimo até o fim de 2022.

Cuesta já trabalhava no Botafogo desde a última segunda-feira. Sem espaço no Internacional, vontade do jogador em se transferir para o Glorioso foi fundamental para o desfecho positivo na negociação.

No acordo junto ao Internacional, ficou definido que o Botafogo arcará integralmente com os salários de Cuesta até o fim do contrato. No último domingo, o jogador esteve no Nilton Santos e assistiu à derrota por 3 a 1 para o Corinthians.