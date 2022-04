John Textor - Vito Silva / Botafogo

Publicado 12/04/2022 12:47

Rio - Transferência interna no Rio de Janeiro. O lateral-direito JP Galvão, do Vasco, está deixando o clube cruz-maltino para assinar contrato de empréstimo com o Botafogo. No Glorioso, o jogador de 20 anos deverá ser utilizado prioritariamente pelo time B.

Pelo acordo, JP deixa o clube de São Januário num acordo até novembro. Na sequência, o Glorioso fica com 60% dos direitos do jogador, o Vasco mantendo 40% caso haja interesse das partes para tornar o negócio definitivo. O contrato do defensor com o Vasco vai até janeiro.

No Cruz-Maltino, JP Galvão disputou a última Copa São Paulo de Juniores, mas desde então está na equipe principal. Mas além de Léo Matos, remanescente da temporada, e de Weverton, atual titular, Gabriel Dias foi contratado recentemente junto ao Cruzeiro.

A equipe B do Botafogo, sub-23 que é, ainda está sendo montada. Na equipe principal, os jogadores da posição são Daniel Borges, Renzo Saravia e Rafael, este último atualmente lesionado.