Gustavo Sauer em ação pelo Boavista, de Portugal - Divulgação

Gustavo Sauer em ação pelo Boavista, de PortugalDivulgação

Publicado 11/04/2022 19:18 | Atualizado 11/04/2022 19:37

Rio - O Botafogo acertou no começo da noite desta segunda-feira (11) a contratação do atacante Gustavo Sauer, que estava no Boavista, de Portugal. O Glorioso pagou 1,3 milhão de dólares (R$ 6,1 milhões) por 65% dos direitos do atleta. O valor será parcelado em três vezes: 600 mil dólares em maio próximo, e mais duas de 350 mil em 2023, sendo uma em fevereiro e outra em novembro.

Gustavo Sauer chega para assinar por três anos, com a possibilidade de extensão por mais um. O jogador chegou a ser sondado pelo Braga, também de Portugal, mas optou por assinar com o clube carioca.

Agora, o Botafogo segue na correria para inscrever o atleta, de 28 anos, no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), para que ele possa atuar no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O prazo limite para inscrição de novos atletas é até esta terça-feira (12).

O atacante era um desejo de John Textor, Luís Castro e da nova comissão técnica do clube. Antes de chegar ao Boavista, o atleta atuou pelo Joinville, onde foi revelado, Gandzasar Kapan (Armênia), Paraná Clube, Daejeon Citizen (Coréia do Sul), Al-Shaab (Emirados Árabes Unidos) e Botev Plovdiv (Bulgária). Em toda carreira, Gustavo Sauer disputou 187 partidas, marcou 24 gols e deu 26 assistências.