Goleiro Tomate no Engenhão (segundo da direita para a esquerda) - Foto: Divulgação

Goleiro Tomate no Engenhão (segundo da direita para a esquerda)Foto: Divulgação

Publicado 11/04/2022 14:44

Rio - O Botafogo acertou na manhã desta segunda-feira (11) a contratação do goleiro Tomate, um dos destaques da Copinha 2022, que chega por empréstimo até o fim da temporada junto ao Andirá-AC. A informação é do jornalista Matheus Mandy.

Tomate chega ao Botafogo para reforçar, a princípio, a equipe sub-20 alvinegra, mas também deve ser utilizado ao longo do ano no 'Time B' do Glorioso, que é da categoria sub-23 e disputará o Brasileirão de Aspirantes.

O goleiro se destacou na Copinha deste ano ao ser substituído na partida entre Andirá contra o Atlético-MG. Na ocasião, Tomate era o melhor em campo e garantia o empate em 0 a 0 para a equipe do Acre, até que um pênalti foi assinalado para o Galo e o jovem arqueiro foi para o banco de reservas.

O Botafogo terá opção de compra ao fim do vínculo de empréstimo com o goleiro.