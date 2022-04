Entrevista de Luís Castro após a derrota do Botafogo para o Corinthians na Série A - Foto: Reprodução/Botafogo TV

Entrevista de Luís Castro após a derrota do Botafogo para o Corinthians na Série AFoto: Reprodução/Botafogo TV

Publicado 10/04/2022 19:04

Rio - O técnico Luís Castro, do Botafogo, deu entrevista após a derrota por 3 a 1 para o Corinthians neste domingo, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador português ainda não está regularizado para ficar à beira do campo, mas deu entrevista depois do confronto.

"Neste nível, contra uma equipe de grande capacidade, todos os erros são fatais para nós. É uma vitória que assenta bem ao Corinthians pelo que fez, e nos obriga num momento de construção a construir muito rápido. Temos consciência de onde erramos e o que não podemos errar", afirmou Luís Castro.



"Eram vários jogadores que não jogavam há muito tempo, assim como havia muitos que nunca tinham jogado na Série A. Essa conjugação é uma conjugação explosiva, que necessita de muito trabalho", completou.



No próximo domingo (17) o Botafogo enfrenta o Ceará, às 19h, na Arena Castelão, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.