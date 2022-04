John Textor - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 09/04/2022 16:50

Rio - O Botafogo ainda não ficou satisfeito e promete encaminhar a chegada de mais reforços nesta temporada de 2022. Com aval de John Textor, o Alvinegro acertou com o atacante boliviano Sebastian Joffre, de 22 anos, do Crystal Palace, da Inglaterra. Além dele, o Alvinegro pode fechar a vinda de mais quatro jogadores de clubes geridos pelo empresário norte-americano. A informação é do portal "GE".

Sebastian Joffre é o novo reforço do Botafogo Foto: Divulgação/Crystal Palace

Sem ainda revelar o nome dos atletas, os novos reforços do Botafogo virão do Crystal Palace, RWD Molenbeek e Florida FC, todos pertencentes ao empresário John Textor. A ideia do Alvinegro é de fazer uma espécie de intercâmbio de culturas nesta temporada.

Por outro lado, o atacante boliviano pode ser o único confirmado para o elenco principal, enquanto os prováveis quatro reforços deverão ser inseridos na equipe B do Botafogo.