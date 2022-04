John Textor - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 08/04/2022 20:30

Rio - O Botafogo pode encaminhar mais um reforço para a sequência da temporada de 2022. Por outro lado, será para a categoria de base do Sub-20. Na ocasião, o Alvinegro disputa a contratação do meia Brendon, do Resende, com o São Paulo. A informação é do jornalista Leonam Viana, do portal "GE".

Brendon, meia, camisa 10 desse momento histórico da base Resende, foi um pedido de Alex no São Paulo. Mas o momento da SAF do Botafogo parece ser um atrativo interessante pros atletas. https://t.co/XRyJpjbDFM — Leonam Viana (@leonamsviana) April 8, 2022

Camisa 10 do Resende, o jogador de 19 anos foi um pedido do treinador Alex, do sub-20 do clube paulista. No entanto, ainda de acordo com o portal "GE", o bom relacionamento entre o Alvinegro e o Resende, além do investimento com a SAF de John Textor, podem facilitar o acordo.

Entretanto, as contratações do Sub-20 não param por aí. Além de Brendon, o Botafogo pode se reforçar também com o volante João Felipe e o atacante Léo Pedro, ambos do Resende. Os três atletas atuam pela última temporada nas categorias de base.