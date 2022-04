Luís Castro - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 08/04/2022 18:00

Rio - Recém-contratado pelo Botafogo, o técnico português Luís Castro já vai sentindo um pouco do carinho dos torcedores nas primeiras semanas de trabalho. Em vídeo divulgado nas redes sociais do Alvinegro, o novo comandante aproveitou para projetar a partida do próximo domingo (10).

"Quero aproveitar este momento para agradecer a todos os torcedores do Botafogo, pela forma como nos têm apoiado e como vão nos apoiar domingo contra o Corinthians. É um momento muito importante para nós, estreia no Campeonato Brasileirão, mas sabemos que vamos nos entregar por completo ao jogo, assim como a torcida. Vai ser família Botafogo em campo, vai ser um dia fantástico para o Glorioso. Agradeço a todos pelo apoio. Até domingo", disse Luís Castro.

O Glorioso recebe o Corinthians, no Estádio Nilton Santos, às 16h, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Todos os ingressos destinados aos torcedores do Botafogo já foram vendidos e a expectativa é de aproximadamente 39 mil torcedores.