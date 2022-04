Luís Castro - Vitor Silva / Botafogo

Luís CastroVitor Silva / Botafogo

Publicado 08/04/2022 12:42

Rio - Logo que chegou ao Alvinegro, o investidor americano John Textor fez o anúncio da criação de um 'time B' para o clube. Com o aval do treinador Luís Castro, que já afirmou que somente trabalhará com 30 jogadores no time principal, o formato de segundo elenco ganhou mais duas peças. O volante Guilherme Liberato e o atacante Ênio devem ir para o 'Botafogo B'.

Guilherme Liberato, de 20 anos, foi titular na campanha do Botafogo na Copa São Paulo, em janeiro. O jogador ultrapassou a idade do sub-20 e foi para os profissionais, em que não foi relacionado para nenhuma partida no Campeonato Carioca. O volante tem vínculo até o fim deste ano.

Já Ênio, de 21 anos, foi destaque na base e participou, inclusive, de treinos da Seleção Brasileira Sub-17, mas nunca se firmou nos profissionais do Alvinegro. Ele voltou recentemente de uma fratura no quinto metatarso do pé esquerdo e ainda não atuou este ano. O contrato do atacante vai até dezembro de 2023.

Sobre o segundo elenco, Textor explicou sua ideia apoiada por Castro:

"Vamos acrescentar times ao Botafogo. Um time B, como existe em Portugal, esses grandes times B. Eles não são apenas o time reserva, são jogadores que estão lutando, talvez mais jovens, em reabilitação médica... Estão lutando para chegar ao time principal. Vamos crescer o nosso estafe, identificar pessoas talentosas que existem lá atualmente e criar empregos para elas. Porque precisamos ter um time principal, um time B, os melhores na categoria sub-20 também", disse o empresário americano.

Outros jogadores também já foram avisados que estão fora dos planos de Luís Castro e devem ser encaminhados para o 'time B' ou serão liberados para ir para outros clubes. Esse foi o caso de Ronald, que assinou empréstimo com o Novorizontino e vai disputar a Série B pelo time de São Paulo.