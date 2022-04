John Textor - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 08/04/2022 09:19

Rio - O Botafogo acertou com mais um jogador para a disputa da temporada. O zagueiro Victor Cuesta, que estava no Internacional, será emprestado ao Glorioso até o fim de 2022. O atleta deve chegar ao Rio neste fim de semana para realizar exames e assinar com o clube carioca.

Cuesta perdeu a posição de titular no Internacional e o Botafogo se propôs a custear os seus salários na integralidade. A vontade do jogador de se transferir para o Glorioso pesou na negociação com os dirigentes do Internacional.

Zagueiro Victor Cuesta Foto: Ricardo Duarte/Internacional

Nascido na Argentina, o zagueiro, de 33 anos, foi revelado pelo Arsenal de Sarandí. No seu país, Cuesta defendeu o Huracán e o Independiente, até chegar ao Internacional em 2017. Pelo Colorado, o defensor foi quase sempre titular e teve bom destaque. Na atual temporada, o jogador atuou em 12 jogos e deu uma assistência.

Victor Cuesta será o sétimo reforço da "Era John Textor". Antes dele chegaram ao Botafogo, o zagueiro Phillipe Sampaio, o lateral-direito Renzo Saravia, os meias Patrick de Paula, Luís Oyama e Lucas Piazón, o atacante Victor Sá. Além das contratações para as quatro linhas, o treinador Luís Castro chegou ao clube.