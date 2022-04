Gatito Fernández em treino pelo Botafogo no CT Espaço Lonier - Vitor Silva/Botafogo

Gatito Fernández em treino pelo Botafogo no CT Espaço LonierVitor Silva/Botafogo

Publicado 07/04/2022 15:26

Rio - O Botafogo está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro e vive um clima bem diferente das edições anteriores. Agora com uma nova gestão, tendo alto investimento no futebol e um trabalho profissional, a equipe comandada por Luís Castro inicia sua trajetória no torneio no próximo domingo (10), às 16h, contra o Corinthians, no Estádio Nilton Santos.

Quem retorna para uma temporada nacional é o goleiro Gatito Fernández, que se recuperava de grave lesão no joelho e voltou a atuar no Campeonato Carioca. O paraguaio, que é um dos líderes do elenco, fez sua projeção quanto a campanha do Glorioso em 2022.

"Sempre penso que até na nossa vida pessoal precisamos ter uma meta. Como clube, como instituição, o Botafogo precisa ter uma meta de pelo menos almejar uma copa internacional", disse Gatito, em entrevista ao programa "Globo Esporte".

Na última edição do Brasileirão, 15 clubes conseguiram vagas para competições continentais. Com os dois títulos nacionais do Atlético-MG (Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro), a Libertadores conquistada pelo Palmeiras, além do título levantado pelo Athletico-PR na Sul-Americana, só o Juventude (16º colocado na classificação), ficou sem vaga - além dos quatro rebaixados para a Série B.