Rio - O Botafogo iniciou contatos pela contratação do meia Daniel Ruiz, como repercutiu a imprensa colombiana na última quarta-feira. No entanto, a primeira proposta pelo jogador do Millonarios foi recusada, pelo fato de o clube estar aguardando uma oferta maior vinda do futebol europeu. A informação é do site "Antena 2".

De acordo com a publicação, uma transferência do jovem de 20 anos para o velho continente seria o ideal, buscando a valorização do atleta e os holofotes pela negociação.

Num primeiro momento, a proposta do Botafogo foi de 3 milhões de dólares, o que foi considerado insuficiente pela diretoria do Millonarios.

O Glorioso intensificou buscar no mercado de transferências nos últimos dias para aumentar ainda mais o nível do elenco comandado por Luís Castro no Brasileirão. Mesmo com o encerramento da janela no próximo dia 12, terça-feira, o clube de General Severiano almeja anunciar mais três reforços para o restante da temporada.