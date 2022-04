John Textor - Vito Silva / Botafogo

Publicado 06/04/2022 20:29

Rio - O Botafogo está perto de renovar o contrato do zagueiro Kanu, de 25 anos, por mais quatro temporadas. Elogiado publicamente por John Textor, o jogador debate o novo salário e luvas com a nova gestão do Alvinegro. A informação é do portal "GE".

Kanu, zagueiro do Botafogo Foto: Vitor Silva/Botafogo

A negociação está bem encaminhada, mas ainda não está encerrada. Além disso, a permanência de Kanu é um desejo do investidor norte-americano, que já recusou propostas nos últimos meses. Por outro lado, há tom de otimismo para selar o acordo entre o zagueiro e o Botafogo.

Antes da compra da SAF (Sociedade Anônima de Futebol) a novela entre as duas partes não estava bem encaminhada, tampouco tinha um final para encerrar as tratativas. Em duas tentativas, o Botafogo recusou ofertas de São Paulo e Corinthians, que queriam a contratação de Kanu. Após a chegada de John Textor, o Alvinegro teve condições para iniciar uma negociação por um novo vínculo.