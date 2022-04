Thiago Santos - Divulgação

Publicado 06/04/2022 13:06

Rio - Ativo no mercado após o processo de venda da SAF, o Botafogo segue buscando peças para seu elenco. De acordo com o site "Torcedores.com", um dos nomes oferecidos foi o do volante Thiago Santos, do Grêmio.

O nome de Thiago chegou ao Botafogo através do head scout Alessandro Brito. O profissional analisou o nome, mas o clube decidiu não avançar nas negociações.

Thiago Santos está sem espaço no Grêmio e deve deixar o clube. O alto salário, cerca de R$ 300 mil mensais, deve ser um dificultador.