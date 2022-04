Igor Gomes - Divulgação

Igor GomesDivulgação

Publicado 06/04/2022 12:27

Rio - O Botafogo tenta a contratação do meia Igor Gomes, do São Paulo e, segundo informações do jornalista Paulo do Valle, da Rádio Bandeirantes, a oferta feita pelo Alvinegro é de 4 milhões de euros, R$ 20,4 milhões na atual cotação, com o adicional do pagamento da dívida de Henrique Almeida. Em contrapartida, o Tricolor pede mais, de acordo com o "Transfers24h", valor que foi definido como impraticável pelo clube carioca.

O meio-campista de 23 anos interessa o Botafogo, mas o time não está disposto a fazer loucuras por um contrato firmado, visto que Igor Gomes só tem vínculo com o clube paulista apenas até março de 2023 e o Glorioso avalia aguardar para fechar acordo sem custos. A partir de outubro, o jogador poderá assinar pré-contrato com outros clubes.

Cria da base do São Paulo, o atleta deu uma assistência em 14 jogos nesta temporada. Ao todo como profissional, o meia tem 161 partidas disputadas pelo Tricolor, 11 gols e 11 assistências.