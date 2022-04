Luís Oyama, novo reforço do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 05/04/2022 15:03

Rio - Ele está de volta! Luís Oyama foi oficialmente apresentado como novo reforço do Botafogo na tarde desta terça-feira (5), no Estádio Nilton Santos. O volante está de volta ao clube após bom Campeonato Paulista pelo Mirassol e celebrou a oportunidade ao lado do diretor de futebol André Mazzuco.

"Estou muito feliz. Deu para perceber quando fui embora que fiquei meio chateado, então estou muito feliz por retornar. Pretendo ter campanha vitoriosa como no ano passado. Não vai faltar determinação e vontade", disse Oyama, em entrevista coletiva.

Luís Oyama retorna ao Botafogo e vê um cenário completamente diferente de quatro meses atrás, quando retornou ao Mirassol após período de empréstimo. Agora sob o comando de Luís Castro, o volante terá um papel ainda maior na construção do meio-campo alvinegro e revelou já estar se acostumando com a nova ideia de jogo.

"Volante é uma posição que tem muita responsabilidade, por ser o coração do time. Já estamos pegando as ideias do Luís, de intensidade, de jogar com a bola. Quando vim para cá sabia da responsabilidade e da grandeza, na Série A o nível vai aumentar. A questão é trabalhar, aperfeiçoar o que tenho para melhorar e entregar o meu melhor para o Luís. É o que tenho que fazer", disse o volante.

Assim como os outros reforços apresentados (Patrick de Paula, Victor Sá, Lucas Piazon, Philipe Sampaio e Renzo Saravia), Oyama também destacou o novo projeto do Botafogo e como fica feliz em retornar ao clube.

"O projeto que o Botafogo tem é muito grande, o clube está se reestruturando, fiquei muito feliz de voltar para participar. Tenho enorme carinho, minha família também. Quero ajudar, quero contribuir. No Mirassol, não podia deixar meu desempenho cair, meu futebol cair, foi importante ter mantido e aperfeiçoado algumas coisas. Agora minha cabeça está aqui e quero fazer história nesse clube."