05/04/2022

Rio - O Botafogo já realizou seis contratações na temporada, desde a chegada de John Textor, mas ainda busca outros reforços para a Série A e a Copa do Brasil. De acordo com informações da "Rádio Bandeirantes", o clube de General Severiano ofereceu 4 milhões de euros (R$ 20,4 milhões na atual cotação) pelo meia Igor Gomes.

Titular do São Paulo, o apoiador, de 23 anos, tem contrato somente até março do ano que vem. Com isso, a partir de setembro de 2022, Igor poderá assinar com um outro clube e deixar o Tricolor Paulista de forma gratuita. O jovem é cria da base do clube do Morumbi e defende o São Paulo desde o sub-15.

De acordo com a rádio, Igor Gomes teria gostado do projeto apresentado pelo Botafogo e o clube está otimista em relação ao acerto. O apoiador se profissionalizou em 2018 e já defendeu o Tricolor em 161 jogos, tendo feito 11 gols e dado 11 assistências.