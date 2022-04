Torcida do Botafogo irá lotar o Nilton Santos na estreia do time no Brasileirão, contra o Corinthians - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 05/04/2022 12:51

Rio - Na manhã desta terça-feira (5), o Botafogo divulgou nova parcial de ingressos vendidos para a estreia da equipe no Campeonato Brasileiro, contra o Corinthians, no próximo domingo (10), às 16h, no Estádio Nilton Santos. Mais de 30 mil bilhetes foram comercializados de forma antecipada e a torcida alvinegra planeja grande festa para o início da caminha da equipe na competição nacional.

Os setores Leste Inferior, Leste Superior e Norte estão já estão esgotados, e não há mais disponibilidade de meia-entrada nos setores Oeste Inferior e Oeste Superior A. O setor Oeste Superior B está bloqueado.

A procura por ingressos para a partida contra o Corinthians é grande desde o último fim de semana, quando torcedores se associaram ao plano do clube para terem prioridade nas compras. Mais de dois mil novos sócios alvinegros foram registrados até o momento.

Com a carga de 39.999 para o primeiro compromisso pelo Brasileirão, a expectativa é de que até o fim de semana não estejam mais disponíveis entradas para quaisquer setores. O Botafogo trabalha com a ideia de lotação máxima no próximo domingo.