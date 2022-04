John Textor, investidor do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 04/04/2022 20:54

Rio - O Botafogo segue negociando com o São Paulo pela contratação do meio-campista Igor Gomes. O jogador de 23 anos se interessou pelo possível destino no Rio e a questão salarial não será um empecilho para facilitar o acordo. A informação é do jornalista Bernardo Gentile.

Além disso, o Botafogo já recebeu o valor que o São Paulo deseja para liberar a saída do jogador. O contrato de Igor Gomes até março de 2023 pressiona a situação para o clube paulista, que pode evitar um prejuízo no futuro, caso não renove o vínculo do atleta.

Igor Gomes não foi o único jogador que despertou o interesse do Botafogo. De acordo com o portal "UOL", o empresário norte-americano, John Textor, ofereceu 5 milhões de euros (cerca de R$ 26 milhões) para contratar o volante Rodrigo Nestor, mas o São Paulo recusou a oferta.