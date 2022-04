Serra Dourada - Divulgação

Publicado 04/04/2022 14:31

Rio - O Botafogo deve atuar no Serra Dourada pela terceira fase da Copa do Brasil. Em comunicado nesta segunda-feira, o Ceilândia, adversário do Glorioso, informou que tentará mandar no estádio da capital goiana a partida, prevista para acontecer entre os dias 19 e 21 de abril.

“O Presidente do Ceilândia Esporte Clube (Ari de Almeida) está em Goiânia para uma reunião com o Secretário de Esportes da capital goiana, Henderson de Paula Rodrigues, e o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, para negociar a ida do jogo Ceilândia x Botafogo para o Estádio Serra Dourada, em partida válida pela Terceira Fase da Copa do Brasil“, diz a nota do Ceilândia.

Normalmente, o Ceilândia costuma mandar seus jogos no Abadião. No entanto, estádio do clube dos Distrito Federal não tem capacidade mínima exigida para esta fase da Copa do Brasil.