Torcida do Botafogo está animada com a nova fase - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 04/04/2022 12:49

O Nilton Santos deve ter casa cheia para a estreia do Botafogo no Campeonato Brasileiro de 2022, domingo às 16h no Nilton Santos. O clube informou que os ingressos para os setores Leste Superior e Inferior já esgotaram. Com isso, começou a venda também para o Norte, além de novos postos para compra.

Os valores para o novo setor aberto são R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia). Além disso, seguem à venda os ingressos para o Oeste Inferior (R$ 100 inteira e R$ 50 meia) e Tribuna (R$ 320 inteira e R$ 200 meia). Por enquanto, o Oeste Superior continua fechado, mas pode abrir se a alta demanda continuar.



De acordo com a primeira parcial divulgada pelo Botafogo, antes dos setores Leste esgotarem, mais de 16 mil ingressos já foram vendidos. Após diversos problemas no serviço de compra de ingresso "Voucher Seguro", o Alvinegro também informou que o sistema está normalizado e que a venda física nas bilheterias Norte do Nilton Santos e da General Severino ficou disponível nesta segunda, assim como em três novos pontos: nas lojas Torcedor Carioca do Rio Office & Mall (em Jacarepaguá) e na Carioca FC do Via Parque Shopping (Barra) e do Carioca Shopping (Vila da Penha).



O Botafogo terá seu primeiro jogo sob o comando do treinador português Luís Castro, além da estreia de contratações para a disputa da Série A.