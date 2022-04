John Textor - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 04/04/2022 15:12

Rio - Com altas expectativas da estreia do elenco 'Era Textor' no Campeonato Brasileiro, o Botafogo encara o Corinthians, no domingo (10), às 16h, no Nilton Santos. E uma das principais contratações do Alvinegro declarou estar animado para iniciar a competição. Contudo, a partir de análise, o comentarista do "Grupo Globo", Roger Flores, pediu pés no chão mesmo com o investimento do americano John Textor.

Patrick de Paula, reforço que veio do Palmeiras, já afirmou estar animado para começar o trabalho em campo com a camisa do clube carioca.

"Expectativa muito boa. Sabemos da responsabilidade que temos, estamos nos preparando muito bem para o começo do campeonato. Estamos focados nos campeonatos que estão por vir para fazermos uma grande temporada", afirmou o volante.

Em contrapartida, o comentarista Roger Flores pediu cautela à equipe alvinegra, já que é necessário que os jogadores se acostumem a atuarem juntos e que isso pode levar tempo.

"Acho que o Botafogo tem que ter muita cautela. Tem que entender o Campeonato Brasileiro e fazer um campeonato com tranquilidade. Sem grandes ambições, mas também sem passar por um grande sufoco. É um time que vai ser totalmente novo e não é de uma hora para outro que se encaixa. E, a partir do ano que vem, pensar em voos mais altos", disse Roger Flores, no "Globo Esporte".

Desde que 90% da SAF do Botafogo foi comprada pelo americano John Textor, reforços como Philipe Sampaio, Lucas Piazon, Renzo Saravia, Patrick de Paula, Luís Oyama e Victor Sá foram anunciados. Além do treinador português Luís Castro, que desembarcou no Brasil e escolheu comandar o time alvinegro.