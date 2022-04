Marcelo deseja encerrar carreira no Real Madrid - Foto: Divulgação/AFP

Publicado 04/04/2022 10:00

Rio - Latera-direito do Botafogo, Rafael abordou a possibilidade de Marcelo, jogador do Real Madrid, acertar com o Glorioso. Os dois tem um passado em comum, foram revelados pelo Fluminense, mas são torcedores do clube de General Severiano. Embora seja um entusiasta da contratação, Rafael afirmou que o ex-jogador da seleção brasileira dificilmente deverá deixar à Espanha.

"Não troco ideia com ele sobre isso, é a minha vontade, porque acho ele é um craque. Já falei (para vir para o Botafogo), mas ele é muito sério. Não é como eu que fica brincando, é mais fechado. Seria maravilhoso porque ele é muito craque, um cara diferenciado. Mas não vejo o Marcelo saindo da Espanha, ele gosta muito de lá. A vida dele é na Espanha, tem outros negócios sem ser o futebol. Não digo que não vai vir porque chance tem, ainda mais com o John Textor, com uma estrutura legal. Queria muito que ele viesse. Difícil é. Impossível, não", disse em entrevista ao "Charla Podcast".

Marcelo atua no Real há 15 anos. O jogador, de 33 anos, tem contrato com o Real Madrid até o meio de 2022. Além do Botafogo, o Fluminense também fez acenos em relação a sua contratação. Caso não permaneça no futebol europeu, o brasileiro também tem chances de jogar nos Estados Unidos.