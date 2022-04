Rafael relembra proposta do Flamengo e se declara para o Botafogo - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Rafael relembra proposta do Flamengo e se declara para o BotafogoFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 01/04/2022 18:36

Rio - O lateral-direito do Botafogo, Rafael, relembrou a oportunidade que teve para atuar pelo Flamengo. Nesta sexta-feira, em entrevista ao "Charla Podcast", o jogador deixou claro que recusou a proposta do Rubro-negro por ser "muito botafoguense".

Em 2018, Rafael revelou ao portal "TNT Sports", enquanto ainda atuava pelo Lyon, da França, que recebeu a proposta do Flamengo. No entanto, afirmou que, no Brasil, voltaria a jogar apenas por Botafogo, o seu time de coração, ou o Fluminense, que o revelou profissionalmente.

"Estava jogando no Lyon. Teve a proposta do Flamengo, foi em 2017 ou 2018, antes do Rafinha ir. O sentimento é a verdade, sou botafoguense, era muito difícil jogar no Flamengo. Graças a Deus fiz minha carreira estável no futebol, não dependo de dinheiro para jogar futebol. Talvez se eu tivesse começando a carreira, precisando de oportunidade, aceitaria", afirmou Rafael ao 'Charla Podcast'.



"Se eu fosse jogar no Flamengo, não estaria feliz comigo até morrer. Pensaria que joguei em um time que detesto, sendo botafoguense. Detesto por quê? Não é por ser o Flamengo, mas é por ser botafoguense, tem essa rivalidade dentro de mim. Nunca fui e não aceitei por isso. Agradeci ao Flamengo pelo carinho, por querer me ter na equipe, mas falei que era muito botafoguense para jogar no Flamengo", completou.