Presidente do Botafogo, Durcesio Mello, e o novo dono da SAF do clube, John Textor: nova Era já começouDivulgação

Publicado 01/04/2022 13:28

Rio - Ainda de olho e na expectativa por novos jogadores até o início do Campeonato Brasileiro, o Botafogo pretende aquecer o mercado da bola até o dia 12/4, data que marca o encerramento da primeira janela de inscrições no país.

De acordo com o jornalista Thiago Veras, o Botafogo pretende finalizar mais três contratações até o início da temporada nacional. Uma delas, como se sabe, se trata de um lateral-esquerdo, posição que é tratada como prioridade pela diretoria.

Além da peça para o sistema defensivo, o Glorioso ainda quer assinar com mais dois atacantes: um de velocidade, que atua pelo lado do campo, e outro centroavante para disputar vaga com Erison e Matheus Nascimento.

Para a estreia no Brasileirão, o Botafogo, agora comandado por Luís Castro, já contará com Philipe Sampaio, Lucas Piazon, Renzo Saravia, Patrick de Paula, Luís Oyama e Victor Sá, anunciados oficialmente nas últimas semanas.