Victor Sá é mais um reforço do Botafogo - Vitor Silva / BFR

Victor Sá é mais um reforço do BotafogoVitor Silva / BFR

Publicado 31/03/2022 15:03

Rio - O Botafogo apresentou, na tarde desta quinta-feira, no Estádio Nilton Santos, o atacante Victor Sá, de 27 anos, sexto reforço da Era John Textor. O jogador se mostrou empolgado com a chance de defender o clube nesta nova fase e falou sobre suas expectativas.

"O projeto foi algo que me chamou muita atenção, nas conversas com o André e o John. Eu poderia ter feito a carreira toda na Europa, mas me identifico com esse esforço de profissionalismo. Vai durar um tempo para melhorar algumas coisas, mas acredito que posso somar ao grupo nesse sentido. Tenho certeza que serão anos de sucesso. O trabalho não é feito de uma hora para outra, mas os profissionais que estão aqui dão certeza de que dará tudo certo", disse Victor.

"Desde o primeiro momento, a torcida foi muito calorosa comigo. Recebi muito apoio e muito carinho. Quero agradecer desde já. Espero que a estreia seja muito especial. Temos um período curto de trabalho, mas vamos nos preparar para fazer uma grande estreia no Brasileirão. Temos mais duas semanas para trabalhar e vamos ajeitar todos os detalhes para fazer uma ótima estreia", completou.

Victor Sá foi comprado pelo Botafogo junto ao Al Jazira. Para tê-lo em seu elenco até o fim de 2025, o Glorioso desembolsou R$ 13 milhões.