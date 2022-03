Gatito no treino do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Gatito no treino do BotafogoVitor Silva/Botafogo

Publicado 31/03/2022 10:51

Gatito Fernandez, goleiro do Botafogo, voltou ao Brasil após convocação para a seleção paraguaia. O atleta não foi opção do treinador do Paraguai e ficou no banco de reservas nas duas partidas da Albirroja pelas Eliminatórias, contra Equador e Peru. A tendência é que o atleta volte às atividades a partir desta quinta-feira e, agora, sob comando de Luís Castro. A informação é do "Lance!".

O Alvinegro tentou a liberação do arqueiro visando as semifinais do Campeonato Carioca, mas Guillermo Barros Schelotto, treinador da seleção paraguaia, não abriu mão do goleiro. Mesmo assim, o técnico do Paraguai optou por Antony Silva na meta e pela ausência de Gatito no gol.

Em duas partidas da Albirroja pelas Eliminatórias, o Paraguai enfrentou o Equador e o Peru. O jogo contra a seleção equatoriana terminou com o placar de 3 a 1 a favor da equipe paraguaia, em Assunção. Já a seleção peruana superou o time de Guillermo Barros e venceu por 2 a 0, em Lima.

Essa foi a primeira convocação de Gatito Fernández desde a lesão grave sofrida no joelho em 2020 e que o afastou dos gramados por mais de 15 meses. Contudo, voltou em bom nível.

Com a volta de Gatito, o Botafogo se prepara para a estreia do Campeonato Brasileiro. O primeiro confronto do Glorioso é contra o Corinthians, no dia 10 de abril, às 16h, no Nilton Santos.