Luís Castro, técnico do BotafogoVitor Silva/Botafogo

Publicado 30/03/2022 16:29

Rio - O Botafogo, do treinador Luís Castro, segue na fase de transição entre a antiga e a nova comissão técnica. Com a chegada do português, ao menos cinco jogadores já foram avisados que não estarão nos planos do elenco principal do Glorioso. São eles: o zagueiro Ewerton, o lateral-direito Vitor Marinho, o volante Fabinho, o meio-campista Felipe Ferreira e o atacante Ronald.

Segundo o portal "GE", os atletas não serão dispensados, mas também não participarão dos jogos e treinamentos com a equipe principal do Glorioso. A expectativa é de que o clube encontre um destino para os jogadores, ou realoque-os para o recém-criado time B.

No entanto, a tendência é que a lista de atletas aumente. Luís Castro já deixou claro que planeja trabalhar com 30 jogadores na equipe principal do Botafogo.

"Acredito em contextos favoráveis ao desenvolvimento. E 40 jogadores para trabalhar treino a treino não é o ideal. O time B fará com que coloquemos os jogadores para render e se render irem para a equipe A. Isso não quer dizer que o jogador do time B não tenha qualidade", disse o português.