Publicado 30/03/2022 18:05

Botafogo realizou uma oferta recente pela contratação do lateral-esquerdo Ismaily, do Shakhtar Donetsk. Segundo apurou a reportagem do iG Esporte, o jogador de 32 anos foi procurado pela diretoria do Glorioso, mas manifestou o desejo de continuar no futebol europeu. Até o momento as conversas não tiveram avanço.

Ismaily está no Brasil e aguarda o término da temporada europeia, prevista para junho. O lateral recebeu algumas propostas nas últimas semanas, mas optou por frear as investidas.

Com contrato com o Shakhtar até junho de 2023, Ismaily busca uma nova equipe por conta da guerra na Ucrânia. A Fifa abriu uma janela especial de transferência para jogadores estrangeiros que atuam na Rússia e na Ucrânia para se transferirem para qualquer clube com um vínculo pelo menos até junho deste ano.

O jogador é ídolo no futebol ucraniano, pertencendo ao Shaktar Donetsk desde a temporada 2012/13. Ismaily a carreira no Desportivo Brasil e passou pelo São Bento antes de ir para o Estoril, em Portugal. No país ele ainda atuou por Olhanense e Braga até chegar ao clube ucraniano. Em 2018, o lateral foi convocado para a seleção brasileira.