Publicado 30/03/2022 13:56

Rio - O norte-americano John Textor responsável por 90% da SAF do Botafogo foi convidado para estar presente na Marquês de Sapucaí. A São Clemente, que será a quarta escola do Grupo Especial a desfilar no próximo dia 22 (sexta-feira) convidou o investidor para fazer parte do desfile que irá homenagear o humorista Paulo Gustavo, morto no ano passado vítima de complicações da Covid-19.

Dear John Textor,

Em inglês, a escola de samba da Zona Sul enviou o convite para o norte-americano que é o novo administrador do futebol do Botafogo. "Caro, John Textor, a Escola de Samba São Clemente, formada por uma família de torcedores do Botafogo, tem a honra de convidá-lo para desfilar no Carnaval 2022. Seria um grande prazer tê-lo em nossa associação", escreveu a São Clemente em seu perfil oficial no Twitter.

Em contato com o Jornal O Dia, o assessor da São Clemente, Alexandre Araújo explicou a origem do convite a John Textor: "A origem foi que na apresentação do Luís Castro, novo técnico do Botafogo, a minha mulher, a jornalista Aline Bordalo, tem um canal chamado Botafogo Nela, e perguntou para ele se ele viria para o Carnaval. E aí ele perguntou: "Já não teve o Carnaval?", aí ela respondeu: ''Não, esse ano os desfiles serão em abril". Ela comentou comigo, eu passei para o presidente da escola e ele gostou da ideia. Então, ele resolveu fazer o convite, porque tem tudo a ver: a escola é de Botafogo, os fundadores eram Botafogo, o presidente é Botafogo, a escola ensaiou no Botafogo. Há muita ligação entre a escola e o clube", explicou.

Além disso, o humorista da Rede Globo, Marcelo Adnet, é um dos compositores do samba da São Clemente. Torcedor do Botafogo, ele costuma ser bastante participativo em comentários sobre o clube do coração. Este ano, a escola irá para a Sapucaí com o enredo "Minha vida é uma peça", que conta a vida de Paulo Gustavo, desde a sua infância e juventude em Icaraí, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, de onde ele partiu para construir sua carreira artística.