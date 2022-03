John Textor busca reforços - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 30/03/2022 11:20

Rio - Em busca de mais um reforço para a disputa do Campeonato Brasileiro, o Botafogo chegou a um acordo com Lucas Fernandes, do Portimonense. Porém, o clube português cobra uma dívida antiga que o Glorioso tem e vem dificultando a finalização da operação por esse motivo. As informações são do jornal "Lance".

O Portimonense pede 1 milhão de euros (cerca de R$ 5,2 milhões) para liberar o atleta. De acordo com o jornal, esta dívida está inserida no Regime Centralizado de Execuções (RCE) e com isso, o Botafogo não pode "furar a fila" e pagá-la. Por conta disso, o Glorioso busca outras soluções.

Uma das opções seria um empréstimo gratuito com valor fixado de compra. Com essa opção, o clube poderia diluir os valores na negociação ou incluir o 1 milhão de euros (cerca de R$ 5,2 milhões) na opção de compra futura.

Com passagem pelo São Paulo, Lucas Fernandes, de 24 anos, defende o Portimonense, desde a temporada de 2019. Na atual temporada, o meia entrou em campo em 28 partidas, fez um gol e deu quatro assistências.