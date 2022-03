John Textor - Vitor_Silva

John TextorVitor_Silva

Publicado 30/03/2022 12:03

O Botafogo pode ter o interesse por Igor Gomes, meio-campista do São Paulo, travado. Uma dívida antiga pelo centroavante Henrique Almeida, do time paulista, pode atrapalhar novas negociações com o Alvinegro. A informação é do jornalista Jorge Nicola.

Um dirigente do São Paulo admitiu o interesse do Botafogo pelo jogador, mas afirmou que negociação pode ser complicada: "Eles nos devem muito dinheiro ainda. Não dá para fechar negócio sem acerto em relação ao Henrique Almeida.", disse.

No ano de 2013, o Alvinegro comprou 40% dos direitos econômicos de Henrique Almeida por R$ 2,4 milhões, mas pagou apenas R$ 900 mil. A dívida, atualizada, já passa de R$ 5 milhões.

Além disso, o Botafogo fez proposta de R$ 26 milhões por Rodrigo Nestor e irritou o São Paulo, por considerar que o meio-campista vale quatro vezes mais.