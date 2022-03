Luís Castro foi apresentado como novo técnico do Botafogo - Leonardo Bessa / O Dia

Luís Castro foi apresentado como novo técnico do BotafogoLeonardo Bessa / O Dia

Publicado 29/03/2022 13:38

Rio - Após semanas de negociações e depois outras de espera por conta do contrato com o Al-Duhail, do Catar, o torcedor alvinegro pode finalmente ver Luís Castro como técnico oficializado pelo Botafogo. Ao lado de John Textor, o português foi apresentado e falou a respeito da sensação de assumir o comando do clube carioca.

"É com muita felicidade, me sinto muito feliz por representar o Botafogo. É verdade que é um desafio difícil, que temos muitas dificuldades estruturais, temos algumas dificuldades em questão de treino. O que senti é que havia muita vontade de melhorar e trabalhar. Para mim, o trabalho é muito mais importante do que o talento. Acho que o Botafogo há muita gente com talento e com trabalho. Isso facilita mais as coisas. Escolhi o Botafogo e realmente tive outros convites, mas escolhi o Botafogo. Foi uma escolha consciente", afirmou o técnico.

Castro, de 60 anos, chega ao Glorioso para sua primeira experiência na América do Sul. Além de trabalhar no Mundo Árabe, o português já havia dirigido clubes importantes do seu país, entre eles o Porto e também teve uma passagem importante pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Antes da apresentação oficial, o técnico comandou atividade técnica e conheceu o grupo alvinegro nesta terça-feira. O novo treinador do Botafogo abordou quais as expectativas que os torcedores podem ter neste começo de trabalho.

"Vamos iniciar um projeto de construção que leva mais ou menos tempo do que nossa equipe pode fazer. Temos alguns jogadores que ainda poderão entrar e sair. Em relação a isso, quando estiver perto do fim da janela, posso falar melhor. Queria paz para fazer essa construção. Não é um projeto de um ano, mas de algum tempo. Os resultados é que compram tempo e espero que os resultados nos ajudam a comprar esse tempo. Espero que consigamos apresentar um bom futebol", disse.

* Estagiário sob a supervisão de Pedro Logato