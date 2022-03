John Textor quer globalização da marca do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 29/03/2022 18:34

Igor Gomes Divulgação Rio - O Botafogo segue se movimentando no mercado em busca de reforços para o Brasileirão. De acordo com o portal "UOL", um dos nomes que despertou o interesse do Glorioso foi o do meia Igor Gomes, do São Paulo. O time carioca estuda a melhor estratégia para tentar a contratação.

O Botafogo enxerga como um trunfo o fato de Igor ter contrato com o São Paulo por apenas mais um ano. No entanto, o time paulista está satisfeito com o futebol do meia e pretende tentar uma renovação, mas só deve iniciar conversas após as finais do Paulistão.

Igor Gomes é o segundo jogador do São Paulo a despertar o interesse do Botafogo. Recentemente, o clube de John Textor ofereceu 5 milhões de euros (cerca de R$ 26 milhões) por Rodrigo Nestor, mas o clube do Morumbi recusou a proposta.