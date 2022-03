John Textor busca reforços - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 29/03/2022 11:00

Rio - Para a disputa do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, o torcedor do Botafogo deverá ver em campo uma equipe bem diferente daquela que disputou o Carioca. E além dos reforços que já chegaram na "Era John Textor", o Glorioso deverá ainda contratar mais três jogadores para a disputa do Brasileirão. As informações são do portal "UOL".

De acordo com o site, o clube carioca tem como prioridade reforçar a lateral-esquerda, o meio-campo e o ataque. Há alguns nomes bem encaminhados. Marçal, do Wolverhampton, para reforçar a lateral, o meia Lucas Fernandes, do Portimonense, e para ser o novo "homem-gol" alvinegro, o israelense Zahavi, do PSV, grande sonho de John Textor.

O clube de General Severiano já anunciou oficialmente a chegada de seis jogadores, além do técnico Luís Castro. Chegaram ao Botafogo: o zagueiro Philipe Sampaio, o lateral-direito Saravia, os meias Lucas Piazon, Patrick de Paula, Luis Oyama e o atacante Victor Sá