John Textor e sua equipe no CEFATDivulgação/Botafogo F.R.

Publicado 28/03/2022 19:43

Rio - John Textor tirou a manhã desta segunda-feira para conhecer mais uma das estruturas do Botafogo. O norte-americano foi pela primeira vez ao CEFAT, em Várzea das Moças, centro de treinamento onde as equipes de base do Glorioso fazem atividades.



O executivo assistiu ao treino da equipe sub-20 e foi recebido pela coordenação de base do Botafogo, representada por Tiano Gomes, diretor, e Vanessa Tristão, coordenadora técnica.

"A estrutura é realmente muito boa e a atmosfera é propícia para o desenvolvimento dos meninos. Pude ter uma enriquecedora e longa conversa com os atletas sobre o que significa jogar no Novo Botafogo e o que significa fazer parte de uma família maior. Eu assisti todo o time treinar e fiquei extremamente feliz com o alto nível de jogo de todo o elenco", afirmou Textor ao site oficial do Botafogo.

Textor, inclusive, levou um brasão com o símbolo do Crystal Palace escrito "Welcome" (bem-vindo) e colocou em um dos campos do CEFAT. O executivo dá muita importância para as categorias de base.

"Eu sou um apaixonado pelo futebol de base. Os meninos e as meninas carregam a essência do esporte com um sorriso no rosto nessa época e eu gosto disso. Com certeza, vamos nos dedicar para que o trabalho realizado na base do Botafogo seja referência no mundo. Queremos formar atletas para o futebol e, ir além, para formar cidadãos para a vida", completou.