Investidor americano John TextorFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 28/03/2022 10:56 | Atualizado 28/03/2022 12:00

Rio - John Textor, dono do Alvinegro, afirmou que o clube jogaria o Campeonato Carioca de 2023 com um "Botafogo B". O comentário ocorreu após o Glorioso perder a vaga para a final da competição, mesmo com vitória por 2 a 1, diante do Fluminense, no último domingo, no Maracanã. No entanto, a declaração não agradou o comentarista André Loffredo, do "SporTV News" que, segundo ele, não foi bem colocada.

"Ele e o Botafogo mandaram mal. Depois de ser eliminado, falou de jogar Carioca com time B, não vale nada, é de segunda classe. Até é, é mal organizado, de baixo nível. Não acho muito bom o Textor falar em time B antes de time A. Está montando o Botafogo. Tem razão em reclamação, mas no ponto foi inadequado", disse Loffredo.

Mesmo assim, o jornalista afirma que o Alvinegro sai fortalecido da competição.

"O Botafogo sai grande pela disposição e pelo futebol. E o Fluminense perde uma partida, ainda que encontre a classificação na última bola. É mais uma atuação ruim, com contestações diversas ao Abel (Braga). A não ser que aconteça algo especial na final do Carioca, vai ser um começo bem duro para o Fluminense", projeta.

Após fala do empresário alvinegro, é possível destacar que uma cláusula colocada pela Ferj no regulamento do Estadual, impede, na prática, o desejo de Textor. De toda forma, é recorrente ver a poupança de atletas e uso de time alternativo na competição. Mas, como prevê o artigo 41, a pena pode ser perda de cota de TV ou multa.

"Art. 41 – A associação que, sem justo motivo, assim reconhecido pelo DCO da FERJ, após a 3ª Rodada da Taça Guanabara, deixar de utilizar sua equipe considerada principal, perderá o valor correspondente a totalidade de sua cota fixa de direito de transmissão e, caso já as tenha recebido ou não faça jus, pagará uma multa equivalente a esse valor, que será revertida em benefício dos demais clubes participantes do campeonato."