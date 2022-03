John Textor busca reforços - Vitor Silva/Botafogo

John Textor busca reforçosVitor Silva/Botafogo

Publicado 27/03/2022 19:19

Rio - O empresário norte-americano John Textor responsável pela SAF do Botafogo fez coro com os jogadores e torcedores alvinegros em relação as críticas da arbitragem após a eliminação para o Fluminense na semifinal do Carioca. Em seu perfil oficial no Twitter, Textor ironizou o Estadual.

"Em 2023, o Carioca vai ser um bom torneio para nosso time B", escreveu o norte-americano. O Botafogo foi eliminado após vencer o Fluminense por 2 a 1 no Carioca. Os alvinegros ficaram na bronca com o árbitro do clássico, Paulo Renato Moreira da Silva Coelho, porque ele encerrou a partida com o Glorioso tendo uma falta favorável em lance de ataque.

Eliminado do Campeonato Carioca, o Botafogo volta aos gramados somente na segunda semana de abril. O Glorioso fará sua estreia na Série A do Brasileiro contra o Corinthians, no Nilton Santos.