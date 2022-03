Luis Castro e John Textor - Vitor Silva / bOTAFOGO

Publicado 27/03/2022 15:04 | Atualizado 27/03/2022 15:05

Rio - Com seis reforços finalizados, desde a chegada de John Textor, o Botafogo pode fechar com mais um jogador. De acordo com informações do jornalista Jorge Nicola, o zagueiro Renan, de 19 anos, que pertence ao Palmeiras, estaria na mira do clube carioca.

Além do Glorioso, outros clubes da Série A teriam interesse no jogador. O Bragantino seria o principal adversário do Botafogo na negociação. Além da equipe paulista, Coritiba e Atlético-GO também fizeram consultas sobre o defensor.

O Botafogo está no mercado na busca por um zagueiro canhoto para disputar posição com Kanu. Já chegaram ao Glorioso nas últimas semanas: o zagueiro Philipe Sampaio, os meias Lucas Piazon, Patrick de Paula e Luís Oyama, o lateral-direito Renzo Saravia e o atacante Victor Sá.