Luis Castro é o novo treinador do Botafogo - Reprodução

Luis Castro é o novo treinador do BotafogoReprodução

Publicado 26/03/2022 18:35

Porto - Novo técnico do Botafogo, Luís Castro embarcou na tarde deste sábado (27) rumo ao Brasil, com chegada prevista às 6h30 no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. O português atendeu a imprensa ainda no saguão, destacou o desafio ao comandar o clube carioca e exaltou o clube da estrela solitária.

"Botafogo é um histórico, é um tradicional, um clube gigante do Brasil. Atravessou, como muitas vezes acontece nas nossas vidas, temos nós também alguns vazios. Não é um vazio por falta de trabalho ou de dedicação. Quer caminhar numa estrada que mais à frente possamos discutir títulos", iniciou Luís Castro.

O treinador se despediu do Al-Duhail após conquistar o título da Copa do Emir, do Catar, e aceitou a proposta do empresário norte-americano John Textor para comandar o novo projeto de futebol do Botafogo. Castro destacou o desafio à frente do Glorioso.

"Sabemos que não vai ser um caminho fácil, mas no futebol nada é fácil, como na vida. Um gigante adormecido não estará adormecido porque tem seus torcedores, que sempre apoiaram o clube. Muitas vezes as instituições não conseguem dar resposta às ambições de seus adeptos ou de suas administrações", concluiu, em vídeo publicado pela TNT Sports.