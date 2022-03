John Textor busca reforços - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 26/03/2022 12:31

Rio - Atacante dos sonhos de John Textor, o israelense Eran Zahavi vem despertando interesse de outros clubes. De acordo com informações do jornalista turco Ekrem Konur, especializado no mercado de transferências, o jogador tem oferta de quatro clubes do futebol europeu e de dois da Ásia.

Ainda segundo o jornalista, o atacante do PSV não teria pressa para definir o seu futuro. Atualmente, Zahavi tem contrato com o clube holandês até o final da temporada europeia, mas o Botafogo deseja a chegada do jogador de forma imediata.

Para contratar o israelense, o Botafogo está se valendo de um trunfo internacional. Dougie Freedman, diretor de futebol do Crystal Palace, clube que John Textor, também é um dos administradores, está auxiliando o Glorioso nas conversas. O dirigente tem bom relacionamento no mercado europeu.