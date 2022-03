Luís Castro, novo técnico do Botafogo - Foto: Divulgação/shakhtar donetsk

Publicado 25/03/2022 18:54

Rio - O Botafogo, enfim, anunciou nesta sexta-feira a contratação do técnico Luís Castro. O português, que estava no Al Duhail, do Catar, assinou contrato com o Glorioso até o fim de 2023.

Castro sempre foi o favorito de John Textor para assumir o Glorioso. Na última semana, ele deixou o Al Duhail, do Catar, com a conquista da Copa do Emir em uma goleada por 5 a 1 sobre o Al-Gharafa.

Além do Al Duhail, Luís Castro também coleciona passagens pelo Shakhtar Donestk, onde conquistou o campeonato ucraniano, Águeda, Estarreja, Sanjoanense, Panafiel, Porto, Rio Ave, Chaves e Vitória de Guimarães, todos de Portugal.