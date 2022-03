Investidor americano John Textor - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 25/03/2022 14:24

Rio - O Botafogo decidiu explorar a situação do zagueiro Victor Cuesta, do Internacional, para esta temporada. O jornal "Zero Hora", informou nesta sexta-feira, que o jogador argentino de 33 anos despertou o interesse do Alvinegro, mas também assustou com os valores envolvidos na possível negociação.

Em busca de um zagueiro canhoto, o Botafogo avaliou que Cuesta é um bom nome para compor a defesa alvinegra. Além disso, pesa o fato de que o jogador perdeu o status de "inegociável" no Internacional, após não garantir mais uma vaga na equipe titular da última temporada.

Desde 2017 no Internacional, Victor Cuesta passou também por Arsenal de Sarandí, Defensa y Justicia, Huracán e Independiente, da Argentina. Nesta temporada, o zagueiro disputou 12 partidas pelo clube gaúcho.